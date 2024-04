Giorgia Meloni candida l’indagato Sgarbi alle europee | Ho i voti Dal quadro rubato ai cachet illegittimi - tutti i recenti guai del critico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024)Vittoriotoelezionicon Fratelli d’Italia. Uscito dalla porta del governo dopo le sue dimissioni da sottosegretario alla Cultura, ild’arte rientra in politica dalla finestra, strappando un posto nelle liste del partito della premier. Non si tratta di una indiscrezione: la notizia è stata confermata dallo stesso, che ha annunciato di aver firmato l’accettazione dellatura. “Oggi vado a capire quale è la circoscrizione scelta per me” ha detto, spiegando di “averne discusso nel tempo con La Russa, Donzelli e la stessa” e annunciando una conferenza stampa. Incompatibilità e dimissioni – Negli ultimi mesi il ...