Ginnastica ritmica - European Cup | le Farfalle di scena a Baku

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Nel fine settimana, da venerdì 3 a domenica 5 maggio, andranno indelle vere e proprie prove generali del prossimo Campionato Europeo di, in programma a Budapest in Ungheria, dal 22 al 26 maggio. L’Cup infatti sarà un antipasto dell’imminente rassegna continentale e un interessante test per le interpreti italiane. Un format innovativo, in stile Final Six scudetto italiana, con sfide dirette per andare avanti nella gara. Esordio assoluto per questa competizione, per il 2024 organizzata in un’unica tappa e aperta a tutte le federazioni iscritte alla Federazione Internazionale di. Il gruppo Nazionale azzurro sarà al completo con squadra senior e individualiste grandi e piccole. La direttrice tecnica azzurra Emanuela Maccarani, per ...