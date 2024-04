Ginnastica artistica - la formazione dell’Italia per la qualificazione agli Europei | svelati i quartetti delle Fate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 aprile 2024) Il DT Enrico Casella ha svelato lacon cui l’Italia affronterà le qualificazioni degli2024 difemminile, che andranno in scena giovedì 2 maggio a Rimini. La nostra Nazionale si presenterà in terra romagnola per andare a caccia del titolo a squadre, si incomincerà con il turno preliminare che promuoverà le migliori otto compagini alla finale di domenica pomeriggio e che determinerà anche le atlete ammesseatti conclusivi sui singoli attrezzi. L’Italia scenderà in pedana alle ore 18.00 di giovedì 2 maggio, impegnata nella quarta e ultima suddivisione. Leincominceranno la propria avventura alla trave con Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito e Angela Andreoli. Le gemelle liguri e la campana saranno impegnate successivamente su ...