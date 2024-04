Gianfranco Fini è stato condannato a due anni e otto mesi

(Di martedì 30 aprile 2024) Il Tribunale di Roma haa dueper riciclaggio nel processo legato alla vendita di un appartamento a Montecarlo lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale, partito di cuiera presidente. Secondo la pubblica accusa, che aveva chiestoper, l’appartamento sarebbeacquinel 2008 per poco più di trecentomila euro da una società off-shore del suocero di, Sergio Tulliani,a cinquedi carcere. L’appartamento a Montecarlo fu poi venduto dalla società nel 2015 per un milione e trecentosessantamila dollari. Assieme all’ex ...

