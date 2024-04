Giacomo Trovato - doppio incarico nella stanza dei bottoni di Genertel

Leggi tutta la notizia su ildenaro

è il nuovo amministratore delegato e direttore generale di, con effetto dal 21 maggio 2024. Il manager, laureato in Economia Internazionale all'Università Bocconi di Milano e con un MBA al MIT di Boston, è stato negli ultimi 5 anni Country Manager per l'Italia e il Sud Est Europa di Airbnb. In precedenza, dopo un'esperienza in consulenza strategica presso Kearney, ha ricoperto il ruolo di Direttore Commercialesocietà assicurativa Genworth Financial, di Direttore Prodotti in CheBanca! e ruoli di responsabilità crescente In Amazon fino a guidare la divisione Consumer Electronics in Italia e Spagna.