Giacomo Costantini presenta a Striscia la notizia lo Shokupan di tonno

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 30 aprile 2024) MILANO – Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontrachelo “di”, ricetta in cui il tipico pane al latte giapponese si sposa con ilmarinato, arricchito da wasabi e da una salsa di pak choi alla brace., nato nel 1986 ad Ascoli Piceno, nelle Marche, è cresciuto osservando la cucina tradizionale delle donne della sua famiglia. All’amore per la tradizione affianca presto la curiosità per mondi più lontani, soprattutto per il Giappone e per il concetto quasi curativo che lì si ...