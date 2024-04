Gerry Scotti e la provocazione | sempre in tv - perché non smetti? - risposta sorprendente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Tanto amore per, ma anche tante critiche. Eh già,anche uno dei volti più popolari della televisione italiana non è esente, ogni tanto, da qualche punzecchiatura da parte del suo vasto pubblico. La sua ormai quarantennale militanza sui canali Mediaset lo porta ad essere un pilastro del Biscione, oggi lo chiamano “lo Zio” e lo vediamo protagonista in diversi programmi di intrattenimento: da “Tu Si Que Vales” a “Lo Show Dei Record”, per non parlare di “Io Canto” e delle repentine conduzioni a “Striscia La Notizia”, il tg satirico di Antonio Ricci. Ora, come spesso accade in realtà, è finito anche sull'ultima copertina di Tv, Sorrisi e Canzoni, rotocalco settimanale fondato nel 1952, che contiene la guida ai programmi TV e approfondimenti su attualità, musica, cinema e spettacolo. Il motivo è ...