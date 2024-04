Gaza - nei negoziati l' ipotesi di una tregua a due fasi per il rilascio dei prigionieri

(Di martedì 30 aprile 2024) Secondo quanto pubblicato dal Wall Street Journal, neiper lala proposta che Israele ha preparato, senza però averla ancora accettata, al pari di Hamas, prevedrebbe due: la prima con ildi almeno 20 ostaggi in tre settimane per un numero imprecisato dipalestinesi. La seconda invece includerebbe un cessate il fuoco di 10 settimane durante le quali Hamas e Israele si accorderebbero su unpiù ampio di ostaggi e su una pausa prolungata nei combattimenti che potrebbe durare fino a un anno.

