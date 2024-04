Gabigol - grande sorpresa nella carriera dell’ex Inter! Il ritorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Gabriel Barbosa, detto, può finalmente giocare con la maglia del suo Flamengo. L’attaccante brasiliano exè stato prosciolto dal Tribunale dopo un lungo tira e molla. Ecco cosa era successo. BRASILE –, ex attaccante dell’, può tornare a giocare. Il brasiliano rimette la maglia del Flamengo dopo che oggi il Tribunale di Arbitrato dello Sport di Losanna (Tas) ha sospeso la squalifica di due anni inflittagli per un caso di doping. Era stato sospeso lo scorso marzo durante un controllo a, effettuatosede del club nell’aprile dello scorso anno a Rio. L’attaccante era stato accusato per “tentata frode” e nelle ultime settimane tramite i legali aveva fatto ricorso al Tas. Oggi il Tribunale si è espresso con tre voti favorevoli e nessuno ...

Gabriel Barbosa, detto Gabigol, può finalmente giocare con la maglia del suo Flamengo. L’attaccante brasiliano ex Inter è stato prosciolto dal Tribunale dopo un lungo tira e molla. Ecco cosa era successo. BRASILE – Gabigol, ex attaccante dell’ Inter , può tornare a giocare. Il brasiliano rimette la ... Continua a leggere>>

Ag. Rafia: "Modric gli ha fatto i complimenti e chiesto la maglia. C'è tutto il tempo per decidere il futuro" - Sicuramente per restare in massima serie devi avere gamba, forza, devi essere preparato tatticamente e tecnicamente, avere resistenza, grinta. Al contempo, dico una cosa”. Prego. “Per quanto riguarda ...

Continua a leggere>>

Marcelo Moreno diz que gabigol será jogador do Cruzeiro - Ídolo do Cruzeiro , Marcelo Moreno, afirmou no programa Donos da Bola, da Band , que o Cruzeiro vai contratar o atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, o gabigol. Moreno foi o convidado do programa ...

Continua a leggere>>

Marcelo Moreno diz que gabigol pode ir para o Cruzeiro e elogia atacante: ‘É craque’ - Extrema direita internacional avança e tem uma arma poderosa, a internet. Cadê a resistência

Continua a leggere>>