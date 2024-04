G7 - impegno a azzerare progressivamente il carbone entro il 2035

(Di martedì 30 aprile 2024) I Paesi del G7, nel documento finale del G7 Ambiente, Energia e Clima, confermando le anticipaqzioni di ieri si impegnano a "eliminarela generazione di energia adurante la prima metà degli anni 2030 o in un periodo coerente con il mantenimento dell'aumento della temperaturaun grado e mezzo". Lo indica il documento finale. Sul fronte della coopeerazione con altri Paesi c'è una promuovere lo stop all'approvazione di nuove centrali elettriche aa livello globale il più presto possibile.

