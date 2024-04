G7 - il documento final - confermato lo stop ai combustibili fossili entro il 2035

(Di martedì 30 aprile 2024) Un passo importante nella lotta al cambiamento climatico è stato compiuto oggi al G7 di Torino. I leader delle sette maggiori economie del mondo si sono impegnati a “eliminare gradualmente l’attuale produzione di energia da carbone con emissioni non ridotte nei nostri sistemi energetici durante la prima metà del 2030 o in una tempistica coerente con il mantenimento di un limite di aumento medio globale della temperatura di 1,5 gradi”. L’obiettivo è quindi quello di limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius, in linea con gli accordi di Parigi. “È un impegno importante e ambizioso”, ha affermato il ministro dell’Ambiente italiano Gilberto Pichetto Fratin, che ha ospitato il summit. “Dimostra la volontà del G7 di agire con urgenza per affrontare la crisi climatica”. L’impegno del G7 prevede anche la riduzione “al minimo possibile” dell’utilizzo del carbone nelle ...

Sostegno incrollabile all'Ucraina e più fondi per aiutarla a contrastare la nuova avanzata russa. Da un G7 partito con un po' di frizioni interne tra la premier e presidente di turno, Giorgia Meloni, e il capo dello Stato francese, Emmanuel Macron, per l'assenza di quest'ultimo al summit, esce un ...

Países do G7 comprometem-se com fim do carvão na eletricidade até 2035 - A promessa faz parte do documento final da reunião dos ministros do Ambiente, da Energia e do Clima dos sete países mais industrializados (G7), que decorreu em Turim, Itália. O grupo comprometeu-se ta ...

Vence hoje licenciamento veículos com placas de final 1 e 2 - O prazo para licenciar veículos com placas terminadas em 1 e 2, vence hoje, 30 de abril. Ao todo, são 367.425 mil veículos que devem ser licenciados. O valor de 4,53 Uferms (Unidade Fiscal Estadual de ...

G7 Clima: approvato il documento finale, uscita dal carbone entro il 2035 - A Venaria i leader trovano l'accordo: decarbonizzazione per contrastare il climate change, rinnovabili da triplicare entro la fine del decennio e spazio per ...

