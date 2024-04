G7 | corteo di Torino - ' in piazza c' erano gli studenti'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) "Un ragazzo è ricoverato in ospedale con il naso rotto, dovrà essere operato perché colpito da un lacrimogeno". Così Bianca, studentessa universitaria nel corso della conferenza stampa indetta dagli attivisti che ieri hanno manifestato acontro il G7. Unsfociato in disordini con le forze dell'ordine, quando i manifestanti hanno provato, per due ore, dalle 19 alle 21, a violare i blocchi della polizia per raggiungereCarlo Emanuele II e la zona degli alberghi dove alloggiano le delegazioni del G7. "Circa una decina i feriti tra di noi - racconta Bianca - molti sono minorenni. La polizia ci ha impedito con la violenza di manifestare il nostro dissenso. Non c'era solo Askatasuna in. In questa città ogni volta che qualcuno protesta si tende a dire che c'è dietro la regia del centro sociale ...