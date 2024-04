G7 Ambiente in Piemonte - c’è lo stop al carbone entro il 2035 ma poco sul gas Successo o minimo sindacale? Gli Stati hanno 19 mesi per mantenere le promesse

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Il G7, Clima e Energia di Venaria Reale (Torino) porta a casa lograduale alilo, si legge nel documento finale, in un calendario coerente con il mantenimento del limite di 1,5°C di riscaldamento globale. Una tempistica che, stando alla scienza, non si dovrebbe protrarre oltre. L’obiettivo non riguarda tanto l’Italia, su questo fronte più avanti, ma è necessario perché coinvolge il Giappone e, di conseguenza, potenze come Cina e India. Occorre, però, dar seguito alle. Intanto, inserendole nei prossimi Ndc, Contributi determinati a livello nazionale (Ndc) “che dimostrino progressi e la massima ambizione possibile” e che i Paesi del G7 si impegnano a presentare tra i 9 e i 12prima della Cop 30 del Brasile, nel 2025. Si ...