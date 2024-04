G7, accordo sul carbone: “Stop graduale entro prima metà 2030” - (Adnkronos) – Stop graduale alla produzione di energia da carbone entro la prima metà del 2030. Lo hanno stabilito i ministri del G7 Clima, Energia, Ambiente. E’ quanto si legge nella dichiarazione f ...

G7, chiuso accordo per chiusura graduale centrali elettriche a carbone in 2030-2035 - Tuttavia, come caveat, la dichiarazione del G7 include un obiettivo alternativo di eliminare gradualmente le centrali elettriche a carbone "in un periodo di tempo coerente con il mantenimento di un ...

G7 Clima: approvato il documento finale, uscita dal carbone entro il 2035 - A Venaria i leader trovano l’accordo: decarbonizzazione per contrastare il climate change, rinnovabili da triplicare entro la fine del decennio e spazio per ...

