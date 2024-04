Furto sacrilego in chiesa, dopo il colpo il ladro va in commissariato: riconosciuto dai vestiti - Busto arsizio, depredata la parrocchia di San Giuseppe. Le telecamere hanno immortalato l’abbigliamento del malvivente che non si è cambiato d’abito prima di recarsi alla polizia per l’obbligo di firm ...

Continua a leggere>>

Busto arsizio, furto di oggetti sacri dalla chiesa di San Giuseppe: denunciato un pregiudicato - BUSTO arsizio, 30 aprile 2024- Lo scorso 13 aprile la Polizia di Stato del commissariato di P.S. di Busto arsizio è intervenuta presso la Parrocchia di San Giuseppe dove, durante la notte, qualcuno ...

Continua a leggere>>

Ruba in chiesa e tenta di vendere gli oggetti sacri, arrestato a Busto arsizio - Gli agenti, vedendo le immagini registrate dalle telecamere, hanno riconosciuto il ladro, denunciato per furto aggravato: recuperato solo un calice dorato, mentre gli altri oggetti rubati non sono sta ...

Continua a leggere>>