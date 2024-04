Furto choc a Perugia | entra per rubare - ma finisce in tragedia

(Di martedì 30 aprile 2024) Pubblicato il 30 Aprile, 2024 Nella notte di lunedì 29 aprile si è consumata un’assurda, dove un uomo di 34 anni di origini tunisine senza fissa dimora è morto durante il tentativo diin un negozio di generi alimentari. Sorpreso aha tentato la fuga da una finestra, dove però è rimasto incastrato senza riuscire più a scappare. Il tentativo die laL’uomo ha cercato di introdursi all’interno di un negozio, ma è stato colto in flagranza di reato mentre stava rubando. La titolare lo ha sorpreso mentre stava per forzare il registratore di cassa e quindi per fuggire alla cattura si è dato alla fuga, che però è finita in. Secondo la ricostruzione dei carabinieri il 34enne sarebbe morto per asfissia meccanica ...

