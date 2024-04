Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024)(Napoli), 30 aprile 2024 –delneldi, a nord di Nola nel Napoletano, dove sono stati scoperti quattrochelaal lavoro ma, invece di prendere posto in, se nea farsi i fatti propri anche perlavorativa. Verso i quattrocomunali, indagati per reati di false certificazioni e truffa aggravata, i carabinieri della compagnia di Nola hanno ora eseguito una misura cautelare di sospensione dell'esercizio in pubblico, un provvedimento emesso dal gip di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le indagini Le ...