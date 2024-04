Frosinone - disabile muore in auto verso l’ospedale | nipote aggredisce infermiere 118

(Di martedì 30 aprile 2024) (Adnkronos) – Unè morto soffocato da un boccone di cibo mentre un vicino lo accompagnava in ospedale e un parente ha poi aggredito undel 118 che, durante il tragitto, è arrivato sul posto tentando invano di rianimarlo. E' accaduto a Cervaro nel frusinate e sono intervenuti i carabinieri. Da una prima

Muore soffocato durante il pranzo. La vittima è Francesco Bottiglieri - Si chiama Francesco Bottiglieri il disabile di cinquantadue anni morto per soffocamento ... Nella disperazione, il nipote ha aggredito un infermiere che ha riportato una prognosi di sette giorni.

