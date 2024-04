Frittelle di broccoli | scopri il segreto di questo antipasto croccantissimo!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di martedì 30 aprile 2024) Per far mangiare ia tutta la mia famiglia preparoche fa venire l’acquolina in bocca! La ricetta deifritti è facilissima da portare a termine ed è super veloce. Preparo solo una semplice pastella e il piatto è praticamente già pronto. I miei ospiti lo amano grazie alla sua croccantezza e alla sua genuinità. Inmodo anche i bambini mangiano icon estremo appetito! A fine pagina c’è la videoricetta che rende la preparazione ancora più semplice. Per preparare ifritti ci metto una manciata di minuti. Il gusto e la croccantezza dinon lascerà nessun palato insoddisfatto e uno tirerà l’altro. Servono solo pochissimi ingredienti per portare a termine il piatto ...