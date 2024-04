Freno alla solidarietà Feste solo con la scia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempi duri per le associazioni di volontariato che hanno in programma l’uso della tensostruttura di piazza mercato a Magenta. Le norme nazionali, in vigore da anni, andranno rispettate. E se, fino a poco tempo fa, si chiudeva un occhio e tante volte anche due, non sarà più così. Questo per garantire la sicurezza di tutti. "Sono disposizioni nazionali che valgono per il pubblico spettacolo e dovranno essere osservate – spiega il sindaco Luca Del Gobbo – non mi interessa quello che si faceva prima o quello che si fa in altri comuni. È una questione tecnica". La scorsa settimana si è tenuta una riunione con le associazioni magentine che hanno in agenda un evento nei prossimi mesi. A tutte è stato spiegato cosa devono fare per seguire la procedura in maniera corretta. Naturale che la cosa comporterà dei costi che andranno ad incidere sulle casse delle associazioni. Il regolamento ...