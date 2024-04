Frasi da condividere o salvare per celebrare una data più che mai attuale in difesa dei diritti dei lavoratori

(Di martedì 30 aprile 2024) Ogni anno, il 1° maggio si celebra in tutto il mondo la Festa dei, una ricorrenza che affonda le sue radici nella battaglia per ideidurante la Rivoluzione Industriale. E fu proprio negli Stati Uniti che questaassunse un significato speciale. Concerto del 1 maggio, Ambra Angiolini si commuove ricordando Lorenzo Parelli X ...

Napoli, sicurezza sul lavoro: firmato protocollo in Regione con i sindacati - «È un protocollo che impegna le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le istituzioni a garantire al livello più alto possibile la sicurezza sul lavoro. Prevediamo ...

Primo maggio, storia e origini della Festa del Lavoro - Il Primo maggio, in Italia, si celebra la Festa del Lavoro. La ricorrenza si osserva anche in diversi altri Stati dell’Unione Europea e in vari Paesi del mondo (per esempio in Cina, Messico e Brasile) ...

Mattarella in Calabria, il discorso integrale del presidente - Il discorso integrale del Capo dello Stato Sergio Mattarella in Calabria ha rimarcato l'importanza del lavoro fondamento della Repubblica ...

