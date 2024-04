Franco Di Mare - l’ad Rai | Riceverà a brevissimo quanto richiest - gli sono vicino

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 30 aprile 2024) E Inail precisa: "Saputo di tumore Dia ottobre 2023, preso atto ma per Inpgi 'non tutelato'" "Dio negli anni passati. Confermo che non ero informato fino ai resoconti stampa di lunedì mattina dello stato di salute del collega e delle Sue reiteratee. Gli