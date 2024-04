(Di martedì 30 aprile 2024)DiDi, che in tv – ospite di Fabio Fazio – ha mostrato e spiegato le sue complicate condizioni di salute (è affetto da mesotelioma per il quale oggi non è prevista guarigione), ha suscitato molta attenzione. Una dura realtà, quella raccontata dal giornalista, compresa un’amara considerazione sulla Rai, di cui è stato inviato, conduttore e dirigente. “Tutti dileguati (…) Persone a cui parlavo dando del tu, perché ero un dirigente Rai, sono sparite, si sono negate al telefono, a me. Come se fossi un questuante. Io davanti a un atteggiamento del genere trovo un solo aggettivo: ripugnante” ha dichiarato a Che Tempo Che Fa. Una delusione non soltanto dal punto di vista umano; per il mesotelioma la comunità scientifica riconosce un nesso di casualità con l’inalazione di fibre di amianto e per ...

Roma, 30 aprile 2024 - Franco Di Mare è persona non tutelata e la pratica di malattia professionale "non è bloccata dall' Inail ", come si legge in alcuni articoli, infatti l'Istituto all'inizio di dicembre non ha potuto fare altro che prendere atto che si trattava di "persona non tutelata" ai sensi ...

franco Di mare e il mesotelioma, ecco quanto amianto c'è ancora in Italia - In Italia ci sono ancora da bonificare 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto. Anche nelle scuole ...

franco Di mare, la Rai si rende disponibile «a fare tutto il possibile per ricostruire quanto da lui richiesto» - franco Di mare, che in tv – ospite di Fabio Fazio – ha mostrato e spiegato le sue complicate condizioni di salute (è affetto da mesotelioma per il quale oggi non è prevista guarigione), ha suscitato m ...

Inail: "franco di mare non è tutelato da noi e la pratica non è bloccata" - Roma, 30 aprile 2024 - franco Di mare è persona non tutelata e la pratica di malattia professionale "non è bloccata dall'Inail", come si legge in alcuni articoli, infatti l'Istituto all'inizio di dice ...

