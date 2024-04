Francis Ngannou - la sconvolgente tragedia del lottatore | Il mio bambino ora giace senza vita

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 aprile 2024) Pubblicato il 30 Aprile, 2024 “Ti strappa il petto dal cuore e ti violenta l’anima per il resto dei giorni”. Il commento di un fan disintetizza lache ha colpito l’ex campione dell’Ufc, l’Ultimate Fighting Championship, la più importante organizzazione delle Mma, le arti marziali miste. Il figlio di appena 18 mesi delcamerunense, cittadino francese, si è spento. Straziante il post con cui il padre ha condiviso sui social la notizia della scomparsa del piccolo Kobe. “Troppo presto per andarsene, ma se n’è andato. Il mio, il mio compagno, il mio partner Kobe era pieno die di gioia. Ora. Ho gridato più e più volte il suo nome ma non risponde”, ...