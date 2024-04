Francia | storia d’amore ventennale di attore di musical con la Cina

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024) Pechino, 30 apr – (Xinhua) – Negli ultimi vent’anni, l’francese diLaurent Ban si e’ spostato spesso tra, costruendo ponti di dialogo ed esaltando l’amicizia tra i due Paesi. “Abbiamo trascorso vent’annie penso che ne passeremo altri quaranta, sessanta o forse cento. E voglio vedervi ancora e ancora nel prossimo spettacolo”, ha affermato Ban, artista di talento e influencer sui social media cinesi, in una recente intervista a Xinhua dopo essersi esibito nelfrancese “Don Giovanni” a Pechino. “Grazie mille per il grande amore che date a me e agli artisti francesi”. La leggenda del Don Giovanni e’ nata in Spagna e successivamente e’ stata introdotta in. Caratterizzata da numerose esibizioni di ...