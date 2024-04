Francesca Pascale | Una persona vicina a Berlusconi mi fece paparazzare con Paola Turci

(Di martedì 30 aprile 2024) Il matrimonio con, il rapporto con Silvio, Marta Fascina. Questi alcuni dei temi toccati danell’intervista a Belve in onda stasera, 30 aprile, su Rai 2. In merito alle foto paparazzate con, lanon ha dubbi: “Fatte fare da una, di Forza Italia,all’area sovranista, che mi ha sempre particolarmente odiata”. Fagnani ha poi chiesto se si trattasse di un politico o di un fotografo,ha precisato: “Erano mandati da unavicinissima a Matteo Salvini che voleva regalare tutto il pacchetto di Forza Italia a Salvini. Io questa cosa la sopportavo ...

