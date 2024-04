Francesca Pascale senza filtri a ‘Belve’ | Nozze finte Berlusconi-Fascina? Sciocchezze

Dietro le foto che avevano paparazzato Francesca Pascale in barca con Paola Turci ci sarebbe stato un politico di Forza Italia che «voleva fare di me un problema». È l’ex compagna di Silvio Berlusconi a lanciare l’accusa nell’intervista a Belve con Francesca Fagnani, la prima in assoluto in Tv di ... Continua a leggere>>

Francesca Pascale sarà una delle ospiti dell’ultima puntata di Belve in onda questa sera su Rai2 e come sempre le anticipazioni non si sono fatte attendere. Fagnani chiede a Pascale come spiega le foto paparazzate in barca con Paola Turci, che di fatto hanno svelato la relazione: “fatte fare da ...

Continua a leggere>>