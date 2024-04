(Di martedì 30 aprile 2024)(Us,di Stefania Casellato) La prima intervista televisiva di. L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha scelto l’ultima puntata di Belve, in onda stasera su Rai2, per raccontarsi. A cominciare dal significato politico e dai risvolti della prima paparazzata con quella che sarebbe diventata sua moglie,: “Quellesono stateda unaaccanto a Berlusconi, di, vicina all’area sovranista, che mi ha sempre particolarmente odiata (…) Erano mandati da unache voleva regalare tutto il ...

La mia riconoscenza per avermi dato la possibilità di raccontare momenti importanti della mia vita, senza alcuna riserva. È stato forte e bellissimo Sono queste le parole che Francesca Pascale ha scritto su Instagram per descrivere l'emozione provata durante la sua intervista a Belve ... Continua a leggere>>

Francesca Pascale è stata per tanti anni la compagna di Silvio Berlusconi; a far parte della loro famiglia anche il piccolo Dudù , il cane che aveva no adottato insieme. Ma che fine ha fatto dopo la morte del Premier? Dudù , di razza barboncino, era stato regalato a Berlusconi e a Francesca Pascale ... Continua a leggere>>

Belve , torna in prima serata con l’edizione 2024 del programma che, dopo aver debuttato in seconda serata, ha conquistato il prime time di Raidue. A condurre ed ideare il talk show c’è sempre Francesca Fagnani, artefice con le sue domande ed i suoi sguardi di numerosi momenti cult diventati virali ... Continua a leggere>>

francesca pascale a Belve: "Le foto con Paola Turci fatte fare da un fedelissimo di Salvini per prendersi Forza Italia. Mi sono sentita violentata" - francesca pascale per la prima volta in assoluto rilascia un'intervista televisiva e a Belve non si risparmia: "Le foto paparazzate con Paola Turci Fatte fare da una persona vicino a Berlusconi, di ...

Continua a leggere>>

francesca pascale: «Le prime foto con Paola Turci Fatte fare da persona vicinissima a Matteo Salvini per regalargli il pacchetto di Forza Italia» - La prima intervista televisiva di francesca pascale. L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha scelto l’ultima puntata di Belve, in onda stasera su Rai2, per raccontarsi. A cominciare dal significato poli ...

Continua a leggere>>

pascale a Belve, quelle foto con Turci rubate 'una violenza' - francesca pascale per la prima volta in assoluto rilascia un'intervista televisiva e a Belve - in onda stasera in prima serata su Rai2 - non si risparmia: "le foto paparazzate con Paola Turci Fatte f ...

Continua a leggere>>