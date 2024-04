Formula 1 - qualifiche sprint GP Miami 2024 | programm - da -e, orari e diretta tv

(Di martedì 30 aprile 2024) La1 vola negli Stati Uniti per disputare la prima tappa oltreoceano del calendario del. Il sesto appuntamento stagionale si disputerà a, futuristico palcoscenico del Circus da due anni. Il paddock saluta la Cina e lascia l’Asia temporaneamente, per tornarci più avanti nella stagione, e si prepara ad una seconda parte di calendario. Il Gran Premio statunitense ospiterà la secondastagionale, dopo il debutto annuale del format nel fine settimana a Shanghai. Ancora una volta, dunque, è prevista una sola sessione di prove libere, seguita dalle, dalla garae poi dalle tradizionali, con il Gran Premio che concluderà infine laazione. Le prove libere andranno in scena ...

Newey lascia la Red Bull per la Ferrari La situazione - Dopo l'arrivo di Hamilton in Ferrari, potrebbe esserci un altro clamoroso colpo di scena in F1 con Newey che potrebbe approdare in Rossa ...

F1, Vasseur: “A miami abbiamo il potenziale per fare meglio di due settimane fa” - Intervista a Fred Vasseur alla vigilia del Gp di miami F1: "Abbiamo il potenziale per fare meglio di due settimane fa".

formula 1 | Ferrari, Vasseur: “C’è il potenziale per fare bene a miami” - Nel mezzo di tutte le voci di mercato e che riguardano anche la Ferrari, la quale sembra essere in pole position per l'ingaggio di Adrian Newey, ormai prossimo all'uscita dalla Red Bull, c'è anche un ...

