Fontana critica Vannacci - ma taglia i fondi ai disabili

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 aprile 2024) “Io sulla questione deisono assolutamente contrario a quanto sostiene il generale, anche dal punto di vista delle politiche che da sempre stiamo portando avanti in Regione Lombardia”. Così martedì il governatore Attilioha commentato le (inqualificabili) frasi del generale candidato nella Lega alle europee su classi separati per i. “Bisogna cercare di capire se anche in quel caso le sue affermazioni sono state strumentalizzate, io non ero presente e non so con precisione che cosa abbia detto – ha aggiunto-. Ma se quello che è stato riportato è vero, io ribadisco la volontà di mantenere le politiche che stiamo portando avanti in Regione Lombardia, che vanno in una direzione diversa”.dimentica i tagli dei suoi assessori ai ...