Fondazione Mps in utile La deputazione vota il bilancio del 2023 Al territorio 12 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Lagenerale ha acceso il disco verde ieri sera suldellaMps. Sarà presentato il 2 maggio a Palazzo Sansedoni, saranno il presidente Carlo Rossi e il direttore generale Marco Forte a illustrarlo, come di consueto, mentre qualche deputato della amministratrice o generale sarà presente in sala. Cercando di non spoilerare troppo i dati del rendiconto della, per non sciupare l’effetto sorpresa dei vertici, dai conti approvati dallaè emerso unsostanzialmente in linea con quello del 2022, che fu di 9,1di euro. Il risultato economico positivo dell’anno scorso è sui 9di euro, frutto in particolare dell’ottimo andamento dei mercati finanziari e delle buone ...