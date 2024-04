Follia a Londra | armato di katana ferisce 4 persone vicino alla stazione

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 –per le strade didove un uomodiha ferito 4della metropolitana di Hainault, a Ilford,periferia nord-orientale di. Un testimone ha dichiarato di aver visto un uomo “correre in giro con una spada da samurai” che “ha accoltellato quattrodopo aver fatto schiantare il suo furgone contro una casa“. A riferirlo il Telegraph, secondo cui l’uomo (di cui circolano alcune foto sui social con indosso una felpa gi) è stato arrestato. La notizia dell’arresto è stata confermata sui social anche dal deputato Labour della circoscrizione Ilford North, ...

