Fisco - al via il 730 semplificato

(Di martedì 30 aprile 2024) 7.00, al via il 730Arriva la nuova dichiarazione dei redditi precompilata: da oggi pomeriggio i contribuenti potranno visualizzare il nuovo 730, che potrà essere trasmesso dal 20 maggio. Il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righi e codici ma sarà guidato da una interfaccia più intuitiva e parole semplici. Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre; fino al 15 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi.