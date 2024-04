Firenze | tentata violenza sessuale alla fermata del bus Arrestato un 19enne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 – Nei giorni scorsi la Polizia ha fermato undi origine straniera, accusato del reato diaggravata. La personasi trova ora a Sollicciano, in attesa della convalida della misura pre-cautelare richiesta dprocura della Repubblica presso il tribunale di. L’episodio in questione è avvenuto domenica scorsa, intorno alle 14.30,di un bus in un parcheggio del quartiere di Novoli. Secondo quanto ricostruito, una ragazza appena sedicenne è stata avvicinata da un uomo, intento a compiere atti di autoerotismo. La vittima non è riuscita in alcun modo ad allontanarsi dallo sconosciuto a causa dell’evidente sproporzione fisica. La ...