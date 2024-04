Fiorentina - sale l' attesa per il Brugge Squadra al lavor - il Franchi si riempie

(Di martedì 30 aprile 2024) Firenze, 30 aprile 2024 - La missione Clubè partita questa mattina, quando laha ripreso la preparazione dopo il giorno libero di ieri concesso al gruppo da mister Italiano. La scorpacciata di gol contro il Sassuolo fa parte ormai del passato, anche se è un buon viatico per preparare la difficile sfida europea. Ilè probabilmente nel momento migliore della sua stagione. L'avvento di mister Hayen ha portato entusiasmo e risultati, tanto che nel raggruppamento di fine stagione per assegnare il titolo i nerazzurri si sono arrampicati fino al primo posto, a parimerito con l'Anderlecht a quota 42 e con una lunghezza di vantaggio sul Royal Union SG. Insomma, al di là del patos che regala il campionato belga, il dato di fatto è che ladovrà essere molto brava a studiare il doppio ...

Conference League, le designazioni per le semifinali: la SCELTA per la fiorentina - La scelta per la gara di ritorno tra fiorentina e Club brugge, valida per l’andata delle semifinali di Conference League. I dettagli La Uefa ha reso noti gli arbitri che dirigeranno l’andata delle ...

Continua a leggere>>

DAL BELGIO, brugge, i Viola non giocano "all'italiana" - La partita contro la fiorentina sembra abbastanza temuta in Belgio. Il sito locale RTBF Actus mette in guardia il Club brugge sul modo di giocare della fiorentina e del suo allenatore ...

Continua a leggere>>

CONFERENCE, fiorentina-brugge, arbitra Oliver - Sarà Michael Oliver l'arbitro di fiorentina-Club brugge. La Uefa ha appena comunicato le squadre arbitrali per le gare di Europa League e Conference League e per la sfida d'andata ...

Continua a leggere>>