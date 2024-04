(Adnkronos) – L’Atalanta batte la Fiorentina per 4-1 nel ritorno della semi finale di Coppa Italia , ribalta la sconfitta per 1-0 incassata all’andata e si qualifica per la finale : il 15 maggio la squadra di Gasperini affronterà la Juve ntus. La Fiorentina parte col piede sull’acceleratore e ... Continua a leggere>>

2024-04-24 23:00:59 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: l L'Atalanta giocherà la finale di Coppa Italia contro la Juventus il 15 maggio a Roma. Se ieri la squadra di Torino ha battuto agonizzante la Lazio, oggi i bergamaschi ...

fiorentina lanciata verso un'altra finale di Conference League, contro il Bruges quote in discesa per i viola - La fiorentina vuole un`altra finale di Conference League e quella coppa solo assaporata lo scorso anno nell`ultimo atto contro il West Ham. I viola arrivano alla.

Europa League: Roma e Atalanta inseguono. Bayer e Marsiglia avanti - Tre italiane per due trofei: la Roma e l`Atalanta in Europa League, la fiorentina in Conference League, puntano alla qualificazione alla finale. Si parte giovedì.

LOPEZ PUÒ RESTARE A FIRENZE, DUE CONDIZIONI. E OCCHIO ALLA FRANCIA - Questo finale di stagione sarà fondamentale per la fiorentina al fine di regalare un trofeo alla città di Firenze e, nel caso di alcuni calciatori, sarà fondamentale anche ...

