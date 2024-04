Filippo Turetta - le teorie assurde sull’ex fidanzato di Giulia Cecchettin | Perché non si vede da mesi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 aprile 2024) “Che fine ha fatto”. Choc totaledi: “Ecconon sida”. Dopo averne parlato per settimane intere, dopo l’arresto uno dei fatti di cronaca già seguiti d’Italia in questo ultimo periodo, è scemato come avviene di solito.nel frattempo è diventata un simbolo, un martire per una giusta battaglia contro il femminicidio. E? Che fine ha fatto l’omicida della povera ragazza? >> “È arrivata una telefonata”. La 15enne scomparsa da giorni, c’è paura: parla la mamma Sui social sta accadendo qualcosa di davvero molto strano riguardo il giovane, attualmente in carcere. In molti infatti stanno ipotizzando che ...