filippo pesa 160 chili a 20 anni, si opera per dimagrire ma muore una settimana dopo il bypass gastrico - Ogni mattina, sulla bilancia, vedeva un numero a tre cifre che era diventato la sua ossessione: 160. Tanti chili, troppi per filippo Cocci, un ragazzo di Roma che lunedì 29 aprile ...

Continua a leggere>>

filippo si opera per dimagrire e dopo otto giorni muore. Aveva 19 anni - filippo aveva poco meno di 20 anni. È morto venerdì 26 aprile. A pochi giorni di distanza dalle dimissioni da una clinica di Arezzo dove aveva effettuato una sleeve gastrectomy, ovvero una gastrectomi ...

Continua a leggere>>

filippo 19 anni pesa 160 Kg, si sottopone all’intervento per perdere peso e muore dopo otto giorni - filippo Cocci, un ragazzo di 19 anni originario del quartiere Balduina di Roma, è deceduto in circostanze tragiche dopo un intervento chirurgico per la riduzione dello stomaco effettuato in una clinic ...

Continua a leggere>>