Feralpisalò-Brescia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 30 aprile 2024) Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano serie b 2023/2024. Entrambe non possono prescindere dalla vittoria per raggiungere almeno i playout per i padroni di casa e i playoff per gli ospiti.si giocherà mercoledì 1 maggio 2024 alle ore 18 presso lo stadio Garilli FERALPISALO’-: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono ancora in corsa per provare a raggiungere il playout, anche se dista cinque punti. A tre giornate dal termine, la squadra di Zaffaroni non può sbagliare e nelle ultime cinque giornate ha ottenuto quattro punti. Le Rondinelle sono attualmente settimi con un due punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici. La squadra di Maran ha avuto un discreto andamento nelle ultime cinque giornate con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’obiettivo dei ...