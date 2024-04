fentanyl usato per tagliare l'eroina, scatta allarme in Italia: la scoperta in una dose sequestrata a Perugia - Il fentanyl è arrivato nelle strade d'Italia: a Perugia, in una dose sequestrata, è stato usato per tagliare l'eroina. Nel Paese è scattato l'allarme, quali sono i rischi ...

Continua a leggere>>

l fentanyl sbarca a Perugia: 50 volte più potente della cocaina - Il servizio della struttura complessa Ser.T di Perugia della Usl Umbria 1 ha trovato e analizzato un dose composta da eroina 50%, codeina 30%, diazepam 15% e fe ...

Continua a leggere>>

Perugia, trovata eroina tagliata con il fentanyl - Il fentanyl è arrivato a Perugia ed è scattato l’allarme. L’oppioide sintetico è stato trovato in una dose di eroina.

Continua a leggere>>