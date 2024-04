Federica Saccani del Volley Team Bologna | Le difficoltà si superano con amici e coach

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) Abbiamo intervistato una giocatrice di pallavolo per scoprire qualcosa di più su vita e carriera., ci piacerebbe sapere di più su di te. "Sono, ho 25 e sono palleggiatrice". Quante volte ti alleni a settimana? "Tutti i giorni a parte il lunedì, martedì e giovedì doppio allenamento e la domenica giochiamo, quindi 7 allenamenti e 1 partita". Hai mai avuto a che fare con infortuni, pressioni psicologiche, o periodi di scarso rendimento? "Sì, tante volte. Ci sono tanti periodi della vita negativi che ti portano a fare brutte prestazioni, ma mi sono sempre impegnata al massimo e pensavo che avrei superato tutto". Quali persone ti sono state vicine nei momenti di? "Le mie compagne e il mio allenatore che hanno sempre creduto in me e mi hanno aiutato a superare momenti difficili". In quale ...