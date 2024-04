Federica Pellegrini torna in piscina | È sempre un piacere

(Di martedì 30 aprile 2024)ta ad allenarsi. Ad annunciarlo è la stessa Divina, che, nelle ultime ore, ha pubblicato su Instagram una foto nella quale appare ininsieme alle colleghe campionesse Martina Carraro e Alice Mizzau. A quattro mesi dalla nascita della piccola Matilde, avuta nel gennaio 2024 insieme al marito Matteo Giunta, la nuotatrice è quindita in acqua, anche se non sembrerebbero esserci gare in vista. “Èun“, ha scritto quindi la divina a corredo della foto, scattata allaCentro Federale di Verona. “Belle bimbe“. Moltissimi i commenti dei fan, che scrivono: “Eh ma che belle che siete!!!! Buon allenamento/divertimento“, oppure: “Che bello rivederti in acqua!“. Un allenamento probabilmente tranquillo ...

