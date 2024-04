FdI Limatola - si allarga la compagine | Di Fonzo responsabile della campagna tesseramenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnadi tesseramento importante per cercare di radicare un partito, Fratelli d’Italia, che ha mosso i primi passi decisi nel territorio di. In poche settimane c’è stato il modo di dare i primi annunci ufficiali, come quello deldei giovani, e di accogliere le visite ufficiali del senatore Matera e dell’europarlamentare Nesci. Ora è il momento di andare a formare una base e per farlo serve unadi tesseramento che sappia coinvolgere le persone sequendo l’entusiasmo di chi ha già deciso di abbracciare la causa di FdI, Massimiliano Marotta e Giuseppe Di Piro. Per questa attività è arrivata la nomina per Antonio Diper ladi tesseramento. “Devo ringraziare il senatore Matera – ...