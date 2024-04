Fassino disse | Lei non sa chi sono io Impazzano i meme sulla resistenza all’antitaccheggio

(Di martedì 30 aprile 2024) “Lei non sa chi”,Pieroai vigilantes che lo avevano bloccato con un profumo in tasca non pagato, lo scorso il 15 aprile. Si complica la vicenda giudiziaria dell’eurodeputato del Pd accusato di aver sottratto merce al duty free dell’aeroporto di Fiumicino, furto negato dal diretto interessato che parla di un errore di distrazione. Ma i testimoni contro di lui, che parlano anche di altri due tentativi di furto didiventati sei, per non parlare del video che smentisce la versione dell’ex sindaco di Torino. Profumo di, i testimoniseisei – secondo i giornali di oggi – i testimoni che confermano il tentativo di furto della boccetta di Chance, del prezzo (scontato di 130 euro). “Si tratta dei dipendenti ...

