Fare Installazione pulita di MacOS

(Di martedì 30 aprile 2024) Sappiamo tutti che i Mac sono robusti e difficilmente subiscono il peso del tempo, rimanendo veloci anche dopo molti anni di utilizzo costante. Chi però volesse rinnovare completamente il suo Mac per riportarlo alle stesse prestazioni originali o per rivenderlo senza lasciare tracce personali può effettuare un'di, con la stessa eleganza e facilità che contraddistingue ogni prodotto marchiato Apple! LEGGI ANCHE -> Creare la chiavetta USB per installareda Windows 1) Backup preventivo Un'cancellerà tutto il contenuto sul disco sul Mac o sul MacBook, quindi bisogna assicurarsi di avere una copia di backup dei file importanti, foto e documenti, prima di procedere. Le foto e i documenti più importanti possiamo salvarli anche ...