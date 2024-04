Fabio - 36 ann - si schianta contro un muretto a secco e muore | comunità sotto shock

Perde il controllo dell'auto, muore un 37enne in Salento - Un uomo è morto in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio a soleto, in provincia di Lecce. La vittima, fabio Coluccia, di 37 anni, era alla guida di una Fiat Punto in contrada Murica. Era da poco ...

Continua a leggere>>

Salento, si schianta contro un muretto a secco: muore sul colpo il 37enne fabio Coluccia - A perdere la vita fabio Coluccia, dipendente della ditta che si occupa del servizio di nettezza urbana nel comune di Galatina. La vittima, invece, risiedeva a qualche chilometro di distanza, nel ...

Continua a leggere>>

Finisce contro un muro e muore sul colpo, tragico incidente a soleto - L'incidente, all'apparenza autonomo, è avvenuto in contrada Murica: l'uomo, fabio Coluccia, originario proprio di soleto, era a bordo della sua Fiat Punto vecchio modello quando ha perso il controllo ...

Continua a leggere>>