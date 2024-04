F1 - per Max Verstappen la nuova frontiera sono due record di pole position consecutive Senna e Prost nel mirino

(Di martedì 30 aprile 2024) Uno deistabiliti da Maxnel 2023 è quello relativo alle vittorie. L’olandese ne ha centrate ben 10 tra il Gran Premio di Miami e quello d’Italia, realizzando una striscia senza precedenti nella storia della F1. Indipendentemente dalla dimensione dei calendari, firmare un filotto da doppia cifra in termini di successi è compimento ragguardevole. Non sarà semplice fare meglio, neppure per il diretto interessato, che difatti si è “fermato” a 9 tra il GP di Giappone 2023 e quello di Arabia Saudita 2024. Cionondimeno, nel frattempo è sorta la possibilità di andare a battere un primato differente, stavolta legato alle. Il ventiseienne del Limburgo è scattato dalla casella privilegiata in ogni appuntamento a partire dal GP di Abu Dhabi 2023. Significa essere ...

