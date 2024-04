F1 - la BBC su Newey | Sta seriamente considerando la Ferrari Non è interessato ad Aston Martin

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) “La decisione didi lasciare la Red Bull è uno dei terremoti più importanti in Formula 1 da molto tempo a questa parte”. Così, nel consueto appuntamento con i tifosi, il corrispondente della BBC Andrew Benson risponde a una domanda di un lettore riguardo l’imminente addio di Adrianalla Red Bull. “Ciò non riguarda solo le questioni interne alla squadra dopo le accuse di molestie sessuali e di comportamento coercitivo e offensivo mosse da una collaboratrice nei confronti di Christian Horner, accuse che il 50enne direttore della squadra smentisce. Ma anche per l’impatto che probabilmente avrà sulla squadra che lascerà e su quella a cui sceglierà di unirsi”, afferma il giornalista britannico. “è giustamente considerato il più grande progettista di F1 della storia, quindi, anche se non è a tempo pieno in F1 in questi ...