F1 - in futuro si correrà anche sugli ovali? Idea fantasios - oppure strada percorribile?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 aprile 2024) In una Formula Uno che non propone grossi temi d’interesse, si possono effettuare delle riflessioni alternative, allo scopo di smuovere le acque e pensare fuori dagli schemi. “Think outside the box!” si dice negli Stati Uniti, dove sinell’imminente weekend. Dunque, l’occasione è propizia per lanciare una considerazione. È così improbabile, un domani, vedere la F1 correre? Si sono già disputate gare di F1 nei catini, ma solo tramite un artifizio. Negli anni ’50, la 500 miglia di Indianapolis aveva valore per il Mondiale. Di conseguenza era una sorta di oggetto estraneo – con auto e dinamiche totalmente differenti – inserito nel contesto iridato. Per il, parliamo viceversa dell’ipotesi di avere le vetture canoniche impegnate in un ambito inesplorato. L’Indycar, in tutte le sue declinazioni ...