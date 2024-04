F1 - a Miami torna la Sprint Race | per la Ferrari uno svantaggio avere un solo turno di prove libere?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo una settimana di riposoin scena il Mondiale di Formula Uno 2024 e lo fa con il Gran Premio di, sesto appuntamento della stagione. Si gareggeràInternational Autodrome disegnato attorno all’Hard Rock Stadium, casa deiDolphins della NFL e dove si gioca il Masters 1000 di tennis, da poco vinto da Jannik Sinner. Ci attende un weekend quanto mai interessante perchè, come accaduto in Cina, vedremo lanella giornata di sabato. Anche in questo caso, quindi, format rivoluzionato e tempi strettissimi per piloti e team per trovare il giusto bilanciamento per le rispettive vetture. Sarà una sorta di terno al lotto soprattutto per le scuderie che hanno deciso di portare un pacchetto di aggiornamenti proprio nell’appuntamento della Florida. Nel caso di ...